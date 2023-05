Bronny James ha scelto: giocherà in NCAA a University of Southern California

Bronny James giocherà in NCAA a University of Southern California (USC). Dopo aver firmato un accordo NIL milionario, il figlio di LeBron ha ufficializzato la scelta del college sul proprio profilo Instagram. Presente alla Crypto.com Arena di Los Angeles per Gara 3 tra Lakers e Warriors assieme al coach dei Trojans Eddie Enfield, Bronny James ha percepito l’entusiasmo del pubblico quando inquadrato dal jumbotron dell’impianto.

Bronny James and USC coach Andy Enfield are at Lakers-Warriors Game 3 ⭐ pic.twitter.com/HFKeFtmeOE — Sports Illustrated (@SInow) May 7, 2023

L’orgoglio di papà LeBron James

Al termine della partita vinta, che ha dato ai gialloviola il vantaggio 2-1 nella serie Playoff NBA, LeBron James ha commentato così la notizia relativa a Bronny:

“Uno dei giorni migliori della mia vita. Innanzitutto congratulazioni a Bronny per la scelta fatta. Siamo super orgogliosi di lui. Per me personalmente è ancor più speciale perché per la prima volta un membro della mia famiglia andrà al college. […] Emozionato, orgoglioso e felice. Non potevo perdere oggi, la vittoria è la ciliegina sulla torta.”

