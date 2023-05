NBA, Jimmy Butler ancora questionable per gara 2

Nessun aggiornamento riguardo alla caviglia di Jimmy Butler. Lo ha dichiarato ieri il suo coach, Erik Spoelstra, aggiungendo:

“La sta curando e monitorando. Ma probabilmente sapremo qualcosa solo prima della partita.”

Butler si è infortunato nel finale di gara1 contro i New York Knicks (vinta 101-108), dopo un contatto sfortunato con Josh Hart. Il n.22 è rimasto comunque in campo, zoppicando per quasi cinque minuti, fino a pochi secondi dal termine (23.6 sul cronometro).

Un comportamento che ha ispirato e caricato i suoi compagni. I quali adesso sono pronti a qualunque cosa: anche a giocare gara 2 senza di lui.

Caleb Martin, uno dei protagonisti della vittoria in gara 1, ha dichiarato:

“Conoscendolo, non sai mai cosa aspettarti. Potrebbe giocare o non giocare. Non sappiamo ancora nulla. Bisognerà vedere in che condizioni sarà la sua caviglia. Ma saremo comunque pronti a qualunque cosa.”

Anche Max Strus ha parlato dell’assenza di Butler:

“Ovviamente Jimmy è importantissimo, sui due lati del campo. Ma abbiamo giocatori che possono fare e dimostrare di più. Dobbiamo essere pronti a ogni evenienza. Dobbiamo prepararci e trovare nuovi modi per migliorarci. Affrontare un giorno alla volta fino a domani, quando scopriremo finalmente come stanno le cose.”

Tuttavia la situazione di Miami non è affatto rosea. Butler a parte, la squadra deve fare i conti anche con gli infortuni di Tyler Herro (frattura della mano destra, durante il primo turno) e Victor Oladipo (rottura del tendine rotuleo).

