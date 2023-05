Brutta serata per i Phoenix Suns vista sia la sconfitta in Gara 2 che l’infortunio di Chris Paul: il giocatore è stato costretto a lasciare il campo a metà del terzo quarto, dopo aver accusato un problema all’inguine. CP3 si sottoporrà ad accertamenti clinici, la speranza è di riaverlo in campo il prima possibile.

Chris Paul appears to injure himself on this play. He walked off to the locker room. pic.twitter.com/gTxzyDjwYi — Action Network (@ActionNetworkHQ) May 2, 2023

Infortunio Chris Paul, Booker: “Colmeremo la sua assenza”

Una brutta notizia per i Suns che, prima dell’infortunio di Chris Paul, erano in vantaggio di otto punti. A metà del terzo quarto, Paul prova a prendere il rimbalzo contendendosi la palla con Caldwell-Pope, ma atterra male e sente subito un dolore all’inguine. Immediata la sostituzione, con CP3 che non tornerà più in campo: la prima diagnosi è un irrigidimento dell’inguine, ma già da oggi il giocatore si sottoporrà a ulteriori accertamenti.

La speranza di Phoenix e che non si tratti di un infortunio grave, ma tutto è possibile. Nel post partita coach Monty Williams ha parlato così delle condizioni del suo giocatore:

“Dobbiamo aspettare qualche ora per capire cosa ha, da quello che ho visto non riusciva a mettere il peso sulla gamba e a camminare, il dolore all’inguine era davvero acuto. Speriamo che non sia nulla di grave”

Finché Chris Paul sarà fuori per infortunio, toccherà ai giocatori dei Phoenix Suns colmare la sua assenza, come spiega Devin Booker in conferenza stampa:

“Non so quale sia il problema, non ho avuto modo di parlarci ma ovviamente non ci voleva: possiamo augurargli una pronta guarigione e, sicuramente, gli staremo vicino in un momento così difficile per lui e per noi. Colmeremo la sua assenza facendo il suo lavoro, sperando che torni il prima possibile per darci una mano a raggiungere il nostro obiettivo”

Molto probabilmente Paul non ci sarà per Gara 3, con Phoenix che spera di recuperarlo per Gara 4: solo gli accertamenti di oggi diranno se il giocatore tornerà per la serie oppure no.

