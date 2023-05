NBA Playoff, il pool di arbitri alle semifinali di Conference

Fare strada nella postseason non è importante solo per i giocatori e le squadre. Arrivare ad arbitrare una serie Playoff dopo il primo turno rappresenta un motivo d’orgoglio anche per gli ufficiali di gara. La selezione è sempre serrata: vediamo i nomi all’interno di un gruppo che va via via restringendosi.

Ecco chi arbitrerà le semifinali di Conference NBA

Quattro serie, 28 arbitri in totale. Di seguito tutti i nomi ufficializzati dalla NBA per il prosieguo dei Playoff 2023.

COGNOME NOME Blair Curtis Brothers Tony Buchert Nick Corbin Sean Davis Marc Ervin Mitchell Ford Tyler Forte Brian Foster Scott Fraher Pat Goble Jacyn Goble John Guthrie David Kennedy Bill Kirkland Courtney Lane Karl Lewis Eric Lindsay Marc Maddox Tre Malloy Ed Mott Rodney Petraitis Gediminas Scott Kevin Taylor Ben Tiven Josh Williams James Wright Sean Zarba Zach

Riserve: Barnaki Brent, DeRosa JB, Smith Aaaron, Van Duyne Justin.

