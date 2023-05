Al TD Garden di Boston brilla la stella di James Harden che, con i 76ers orfani di Joel Embiid, si carica la squadra sulle spalle: 45 punti – con ben sette triple realizzate – e vittoria in Gara 1. Una prestazione iconica che colloca Il Barba nella storia di Philadelphia: solo Wilt Chamberlain, Allen Iverson e Billy Cunningham hanno segnato più punti in una partita di Playoff.

Only Wilt Chamberlain, Allen Iverson, and Billy Cunningham have had more points in a Sixers playoff game than James Harden (45) #HardenHeater https://t.co/0m0A6wZzkY — John Clark (@JClarkNBCS) May 2, 2023

James Harden: “Non avevamo paura, siamo venuti qui per vincere”

Eguagliato il career-high ai Playoff, James Harden tira fuori dal cilindro la prestazione superlativa nel momento più difficile per i 76ers: senza Embiid è toccato a lui guidare la squadra in Gara 1 delle semifinali di Conference. 45 punti dove spiccano i 17/20 al tiro e, soprattutto, il 50% nel tiro da tre (7/14). L’ultima tripla segnata, a 8.7 secondi dalla fine, risulterà essere quella decisiva.

Vista l’assenza di Embiid e il dover giocare in casa dei Boston Celtics, molti vedevano Philadelphia sfavorita ma non per Harden. Nel post partita Il Barba spiega come lui e i suoi compagni si sono preparati all’appuntamento:

“Lavoriamo duramente ogni giorno per poter giocare partite del genere e fare del nostro meglio, oggi abbiamo vinto ed è quello che conta di più. Ognuno deve fare il proprio dovere, sono contento che la mia prestazione abbia permesso alla squadra di vincere: il successo della squadra è la cosa più importante. Siamo venuti qui per vincere, nonostante il campo difficile e il valore degli avversari non avevamo paura”

Nella notte tra mercoledì e giovedì i 76ers cercheranno di espugnare di nuovo il TD Garden in occasione di Gara 2.

Leggi anche:

NBA, tegola per i Suns: Chris Paul esce per infortunio

Record punti in Gara 7 Playoff NBA: classifica

NBA Playoff, il pool di arbitri alle semifinali di Conference