MVP NBA 2022-2023: annuncio ufficiale martedì notte; Embiid favorito

La NBA ha annunciato tramite i suoi canali ufficiali che all’inizio della prossima settimana renderà noto il nome del vincitore del trofeo MVP per la stagione 2022-2023.

Embiid pregusta il premio: chi sono i finalisti per l’MVP NBA 2023?

In lizza per il riconoscimento il Most Valuable Player in carica Nikola Jokic e un ex vincitore come Giannis Antetokounmpo. Tra i due contendenti, potrebbe però spuntarla Joel Embiid, che ha chiuso in testa per il secondo anno consecutivo la classifica marcatori della regular season NBA. Per il centro dei Philadelphia 76ers si tratterebbe della prima affermazione in carriera. La comunicazione è attesa nella notte tra martedì 2 e mercoledì 3 maggio, all’1:00 ora italiana, in diretta su TNT.

