Jimmy Butler commenta infortunio in Gara 1 contro i Knicks: “Non ho fatto molto, mi prendo la vittoria”

Jimmy Butler zoppica vistosamente nell’ avvicinamento alle telecamere ESPN per l’intervista sul campo al termine di Gara 1, disputata al Madison Square Garden di New York. L’infortunio alla caviglia ne ha limitato l’azione nel quarto periodo, ma la stella di Miami dimentica il dolore godendosi il punto dell’1-0 nella serie.

Prime reazioni ovviamente sul problema fisico, poi elogi a Kyle Lowry e squadra. Ecco le dichiarazioni di Butler raccolte da Cassidy Hubbart a caldo.

“Pensavo a trovare un modo per vincere. Volevo restare in campo, essere presente. Non ho fatto molto […], ma mi prendo la vittoria. Come sta la caviglia? Come una caviglia slogata. Kyle Lowry è un vincente. È un leader, che parta titolare o dalla panchina, è un campione. Da quando è qui ha fatto un ottimo lavoro, ed è uno dei motori che ci spingono: cavalcheremo quell’onda. Stiamo mostrando un’ottima pallacanestro. Stiamo assieme in casa e in trasferta, nella buona e cattiva sorte. Siamo consapevoli di poter costruire qualcosa di speciale, continueremo a giocare con questo spirito. Vediamo dove ci porterà.”