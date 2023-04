NBA, Knicks fiduciosi: Julius Randle ci sarà per Gara 1 contro Miami

Arrivano buone notizie per i New York Knicks: coach Tom Thibodeau ha detto di essere ottimista sul rientro di Julius Randle per gara 1 della serie contro gli Heat. L’ala grande di New York aveva avuto un infortunio alla caviglia, e il suo status rimane questionable. Il suo capo allenatore, intervistato dopo la sessione di allenamento di venerdì, ha detto:

“Non ha fatto molto oggi, ma ha detto di sentirsi meglio. Ha fatto un po’ di allenamento cardio in piscina, pesi e tiro. Sta facendo un processo di riabilitazione, e sabato vedremo a che punto è arrivato. E’ migliorato rispetto a giovedi, e questa è la cosa importante. Quindi siamo speranzosi”

Randle si era infortunato alla caviglia lo scorso 29 marzo, in una sfida proprio contro gli Heat, e aveva saltato il resto della stagione regolare. E’ tornato per Gara 1 della serie contro Cleveland, ma ha faticato a ritrovare subito il ritmo della partita. Visto il vantaggio accumulato nelle partite, Thibodeau ha preferito non rischiare di aggravare la sua condizione e lo ha tenuto in panchina nell’ultimo quarto di Gara 4. Nella partita decisiva della serie Randle ha fatto nuovamente una storta alla caviglia che ne ha complicato la situazione.

Anche Quentin Grimes potrà tornare in campo per la prima partita delle semifinali di conference. La guardia aveva avuto un infortunio alla spalla in Gara 3 contro i Cavs, ed è rimasto in panchina per una settimana. La risonanza è stata però negativa, e così potrà giocare la serie contro Miami dall’inizio.

Venerdì Tom Thibodeau ha poi parlato anche dell’importanza della rivalità tra i Knicks e gli Heat, protagoniste di grandi sfide negli anni ’90:

“E’ bello. I giocatori sono troppo giovani, qualcuno non era neanche nato. Ma per le persone con più anni che seguono da molto è un pezzo di storia, è divertente. Se ami la competizione, qui ne troverai tanta”

