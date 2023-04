NBA, i Celtics battono gli Hawks in Gara 6 e passano il primo turno

Forse c’è voluto più tempo del previsto, ma i Boston Celtics sono riusciti a fare il proprio lavoro e avanzare alle semifinali di Conference. In una Gara 6 combattuta fino a pochi minuti dalla fine, i biancoverdi hanno battuto Atlanta sul punteggio di 128-120. Decisivo un parziale a favore nell’ultimo periodo, che consegna ai Celtics l’avanzamento del turno e agli Hawks un’eliminazione preventivabile.

Anche nella vittoria di stanotte sono stati decisivi Jayson Tatum e Jaylen Brown. Il primo ha chiuso con 30 punti, 14 rimbalzi e sette assist, mentre il secondo è stato il miglior realizzatore dei suoi. Brown ha messo a segno 32 punti in 40 minuti, con 13/25 dal campo e 6/8 da tre. Buono poi l’apporto di Marcus Smart (22 punti), mentre il sesto uomo dell’anno Malcolm Brogdon ha messo a referto 17 punti in uscita dalla panchina.

Per la vittoria di Gara 6 è stato però fondamentale il grande ex Al Horford. Nel pieno del parziale dell’ultimo quarto, a quattro minuti dalla fine, Horford ha segnato una tripla decisiva che ha scritto la parola fine sulla partita e sulla serie. Al termine della sfida, il centro dominicano ha detto:

“Avevamo parlato di trovare un modo per chiudere la partita. Sentivo che nell’ultima partita avevamo giocato bene per la maggior parte del tempo. Ma stanotte c’era un senso di urgenza. Avevamo capito quanto fosse importante non prolungare ancora questa serie. [Un fan mi ha insultato a lungo] ma l’ho apprezzato perché mi ha davvero messo in partita. Ha detto alcune cose che non mi hanno reso molto sereno, ma le ho prese sul serio e sono riuscito a segnare quel tiro. Lo apprezzo per aver fatto del trash talking contro di me. Ci sono alcune persone a cui puoi farlo, ma non conviene farlo a me”