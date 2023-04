NBA, parla il presidente dei Clippers: “Continuiamo a puntare su Kawhi e Paul George”

A inizio della regular season, i Los Angeles Clippers erano tra le squadre favorite e meglio attrezzate della Western Conference. Il primo turno dei Playoff non è però andato come si poteva sperare. L’assenza di Paul George e l’infortunio di Kawhi si sono fatti sentire, e un’avversaria temibile come i Phoenix Suns di Kevin Durant e Devin Booker ha fatto il resto. Alla fine i Clippers si sono arresi sul 4-1, non senza lottare, e hanno iniziato prima di quanto sperassero la offseason.

Lawrence Frank, president of basketball operations dei Clippers, nella classica intervista di fine stagione ha parlato del futuro della seconda squadra di Los Angeles. Ha detto che la dirigenza continuerà a puntare sulla coppia Kawhi Leonard – Paul George, fondamentali per sperare di vincere un anello:

“Quando abbiamo preso Paul George e firmato Kawhi nel 2019, sapevamo che non lo facevamo per averli uno o due anni, ma neanche tre o quattro. Ogni anno che hai questi ragazzi, ti danno una possibilità di vincere. E quindi bisogna circondarli di altri giusti talenti. Kawhi è un giocatore che alza enormemente il livello della squadra. Quando studi le compagini campioni NBA del passato, avevano tutte uno dei migliori cinque giocatori della lega. E Kawhi ha mostrato di poter essere il miglior giocatore al mondo quando è in salute. Paul [George] è un otto volte All-Star, e quindi continueremo a costruire intorno a questi due giocatori e troveremo un modo per continuare a migliorare”

Frank ha poi parlato delle condizioni di salute di Kawhi Leonard, che considera rassicuranti:

“A prescindere da quale trattamento verrà scelto per il menisco, Kawhi sarà pronto per la prossima stagione. E’ molto incoraggiante che il legamento crociato anteriore sia rimasto intatto. E’ solo un problema al menisco. Nelle prossime settimane decideremo quale sarà il miglior trattamento da intraprendere”

I Clippers hanno chiuso la regular season con un record di 44 vittorie e 38 sconfitte. Ci sono state delle partite in cui sono sembrati disinteressati alla stagione regolare, e Frank criticato questo atteggiamento:

“Non voglio mascherare la deludente regular season dicendo quanto abbiamo lottato nelle partite di Playoff e come gli infortuni ci abbiano limitato. Dobbiamo essere onesti con noi stessi e guardarci allo specchio. Devo essere io il primo a dire che dobbiamo tornare a onorare la regular season e impegnarci. E a prescindere da chi gioca, penso che abbiamo dimostrato durante la postseason che l’importante è lottare fino alla fine. Dobbiamo competere duramente ogni partita. Vogliamo essere un’organizzazione vincente e dobbiamo impegnarci maggiormente durante tutto l’anno: la stagione regolare è importante”

