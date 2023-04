NBA, Curry e Thompson risolvono gara 5: i Warriors completano la rimonta

Rimonta completata per i Golden State Warriors. I campioni NBA in carica vincono un’importantissima gara 5 contro i Sacramento Kings (116-123) e ribaltano la serie (iniziata sullo 0-2).

La novità della partita riguarda Draymond Green. Il n°23 dei Warriors parte infatti dalla panchina, ma risponde in maniera fantastica (21 punti, con 8-10 dal campo, 7 assist e 4 recuperi).

Il protagonista però è sempre lui, Steph Curry, capace di realizzare 31 punti e 8 assist con il 12/25 dal campo (pur con un deludente 2-10 da tre). Ottime le partite anche di Klay Thompson (25 punti) e Andrew Wiggins (20 punti, con il 9-16 dal campo, tra cui un paio di canestri importanti nel finale).

Per i padroni di casa, invece, solito sforzo di De’Aaron Fox, che realizza 24 punti e 9 assist (9-25 al tiro) malgrado una frattura all’indice della mano sinistra. Per quanto riguarda gli altri: doppia doppia per Domantas Sabonis (21 punti e 10 rimbalzi) e ottimo contributo di Malik Monk dalla panchina (21 punti e canestro del -1).

Un risultato deludente per i Kings, che speravano di vincere in casa (come nelle prime due partite della serie). I Warriors, però, sono veterani dei playoff (oltreché quattro volte campioni) e hanno saputo gestire meglio la sempre delicata gara 5.

Adesso i ragazzi di coach Steve Kerr tenteranno di sigillare la serie in gara 6, al Chase Center (sabato, ore 2:00 italiane), per iniziare a preparare un’eventuale serie contro i Denver Nuggets. I nero-viola, invece, cercheranno di prolungare la serie fino a gara 7, per continuare a sognare.

