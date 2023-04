Mercato NBA, Otto Porter esercita la player option con i Toronto Raptors

Al suo arrivo in Canada da campione NBA in carica Otto Porter Jr. si augurava di aver tutto un altro impatto sulle performance dei Toronto Raptors. La stagione si è conclusa senza Playoff, innescando una serie di riflessioni a tutti i livelli.

Porter, che ha disputato solo otto partite nel 2022-2023 NBA ed è out da gennaio per un’operazione al piede. Nella sua situazione la player option da 6.3 milioni di dollari sul contratto rappresenta un salvagente a prezzi contenuti per la franchigia. Il giocatore ha confermato l’intenzione di esercitare l’opzione, come riportato da Shams Charania di The Athletic

Leggi anche:

Nuggets in semifinale di Conference grazie al duo Murray-Jokić

Paolo Banchero è il rookie dell’anno NBA

Ime Udoka nuovo head coach degli Houston Rockets