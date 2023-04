NBA, Nuggets in semifinale di Conference grazie al duo Murray-Jokić

I Denver Nuggets trovano la vittoria per 112-109 contro i Minnesota Timberwolves in Gara 5 grazie a Jamal Murray e Nikola Jokić, chiudono la serie con il risultato di 4-1 e troveranno i Phoenix Suns nelle semifinali di Conference.

Il miglior marcatore della franchigia del Colorado è Jamal Murray che chiude con 35 punti arrivati grazie al 12/23 al tiro e 5/9 dalla lunga distanza.

Jokić invece tira con basse percentuali (8/29 di cui 3/8 da tre punti) ma chiude con la sua ottava tripla doppia in carriera ai Playoff grazie ai 28 punti, 17 rimbalzi e 12 assist, salendo in cattedra nel momento in cui i Nuggets avevano più bisogno di lui. Denver trova anche 14 punti a testa da Aaron Gordon e Bruce Brown.

L’head coach dei Nuggets Michael Malone raggiunge la 25esima vittoria ai Playoff sulla panchina della squadra del Colorado e commenta in questo modo il passaggio del turno dei suoi:

“Per vincere una serie non mi interessa essere l’ottava testa di serie o la prima testa di serie. Vincere una serie nei playoff è difficile, quindi sono davvero orgoglioso dei nostri ragazzi”.

Denver ha iniziato il primo quarto tirando con il 33.3% andando sotto anche di 15 lunghezze ma trovando la forza di recuperare grazie a Jamal Murray. Malone ha infatti attribuito al canadese il merito di aver tenuto i Nuggets in partita nonostante le brutte percentuali al tiro dei suoi compagni di squadra:

“Jamal ha fatto un paio di canestri ed è riuscito a tenerci in partita. Anche i ragazzi che sono usciti dalla panchina hanno fatto il massimo per tenerci in partita e poi il pubblico è entrato davvero in gioco, che è quello di cui avevamo bisogno”.

Minnesota Timberwolves che si affidano ai 26 punti e 11 rimbalzi di Karl-Anthony Towns, alla doppia doppia da 16 punti e 15 rimbalzi di Rudy Gobert ma soprattutto ai 26 punti, 8 rimbalzi e 7 assist di Anthony Edwards.“Ant-Man” tira con 13/27 al tiro complessivo e 0/6 dalla lunga distanza, sbagliando la tripla del possibile pareggio sulla sirena finale.

Nuggets che quindi affronteranno i Phoenix Suns in Gara 1 delle Western Conference Semifinals alla Ball Arena.

Nikola Jokić ha parlato della sfida contro la squadra di coach Monty Williams e si è espresso in questo modo:

“Sarà una grande sfida per noi. Voglio dire, probabilmente, sono i favoriti per vincere il titolo. Hanno un fantastico gruppo di ragazzi, ben allenati. Hanno Chris Paul, Devin Booker e Kevin Durant. Deandre Ayton che ammiro molto per il suo gioco. Probabilmente i migliori giocatori della NBA in questo momento.”

Leggi anche:

NBA, i 38 punti di Trae Young tengono vivi gli Hawks e allungano la serie

NBA, Devin Booker da 47 punti: Suns in semifinale di Conference

NBA, Paolo Banchero è il rookie dell’anno