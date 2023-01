NBA, infortunio Otto Porter Jr.: stagione finita per lui

L’infortunio di Otto Porter Jr. è più grave del previsto. Secondo quanto riporta la franchigia, il giocatore – già fuori dalle operazioni dal 14 novembre scorso – nella giornata di ieri si è sottoposto ad intervento chirurgico al piede sinistro, confermando sostanzialmente la sua indisponibilità per tutta la stagione NBA 2022/2023.

Otto Poter Jr. aveva firmato con i Toronto Raptors durante l’ultima offseason. Il giocatore è riuscito a scendere in campo con i canadesi solamente in otto occasioni. È un altro problema da considerare per la franchigia: si tratta dell’ennesimo infortunio da parte dell’ala da quando è entrato nella lega. In 8 partite, l’ex giocatore dei Golden State Warriors ha viaggiato con una media di 5.5 punti, 2.4 rimbalzi, 1 assist e 1.4 recuperi in 18.3 minuti ad allacciata di scarpa. Otto Porter ha viaggiato con il 50% dal campo, di cui il 35.3% dalla lunga distanza.

