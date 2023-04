Vittoria tiratissima per i Phoenix Suns, quanto basta per chiudere la serie con i Clippers sul 4-1 e accedere alle semifinali della Western Conference: il protagonista assoluto della serata è Devin Booker, autore di una prestazione da 41 punti e 10 assist. Non deludono Kevin Durant e Chris Paul, con il primo che mette a referto 31 punti mentre CP3 chiude con 15.

Durant elogia Devin Booker: “È stato spirituale, per noi la sua presenza è importante”

Numeri da capogiro quelli di Devin Booker: 47 punti con un 70.4% (19/27) dal campo, 4/7 da tre punti ai quali vanno aggiunti i 10 assist e gli otto rimbalzi. Una prestazione che permette al numero #1 dei Phoenix Suns di incidere il suo nome nella storia della franchigia: con la partita di questa notte Booker sale a 17 partite nei Playoff con almeno 30 punti a referto, superando così il record di Charles Barkley, leggenda dei Suns.

Una prestazione che ha lasciato senza fiato Kevin Durant che, nella conferenza post partita, elogia il suo compagno di squadra:

“La presenza di Devin e il suo impatto nella partita sono fondamentali per noi: stanotte è stato spirituale, incredibile sia da vedere che far parte della sua impresa. Avere giocatori come lui è un grande vantaggio, dobbiamo avere questa energia e questo spirito nelle prossime partite”

I Suns vincono con un margine di sei punti dopo che i Clippers, nel quarto quarto, avevano ridotto il gap di 20 punti. Per Devin Booker questo deve essere un monito per i prossimi impegni, come spiega nel post partita:

“Dobbiamo imparare da quanto accaduto stasera: non dobbiamo giocare con il cibo. Dobbiamo giocare intensamente per tutto il tempo, dal fischio d’inizio alla sirena finale: questa lezione dobbiamo portarla nei prossimi impegni futuri”

I Phoenix Suns ora se la vedranno con i Denver Nuggets, vittoriosi questa notte contro Minnesota, per accedere alla finale della Western Conference.

