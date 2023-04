Kings, infortunio all’indice della mano sinistra per De’Aaron Fox, in forte dubbio per Gara 5 vs Warriors

Forse è soltanto un’impressione, ma la quantità di infortuni più o meno seri cui stiamo assistendo in queste prime battute di postseason NBA sta davvero assumendo contorni rilevanti. Giannis Antetokounmpo e Victor Oladipo in Bucks Heat, Leonard e George in Clippers-Suns, solo per citarne alcuni.

Kings senza Fox in Gara 5? Problema all’indice della mano sinistra

Ora a questa lista rischia di aggiungersi anche De’Aaron Fox. Il play dei Kings è in forte dubbio in vista di. Gara 5, da disputarsi al Golden 1 Center di Sacramento. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic il giocatore ha riportato una frattura al dito indice della mano sinistra, la mano “forte”, quella di tiro. Secondo una ricostruzione, l’infortunio sarebbe avvenuto attorno alla metà del 4º periodo di Gara 4. Fox, giocando sul dolore, ha poi chiuso la sfida con 38 punti, nove rimbalzi e cinque assist.

Più possibilista di Charania appare in linea teorica Adrian Wojnarowski di ESPN, che evidenzia ad ogni modo la necessità di ricorrere a una protezione per evitare l’aggravarsi della frattura.

