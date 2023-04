NBA Playoff, Antetokounmpo non recupera per Gara 3 e Milwaukee affonda: “Non era pronto”

Giannis Antetokounmpo ha saltato la sua seconda partita consecutiva per una contusione lombare e i Milwaukee Bucks hanno perso in casa dei Miami Heat in Gara 3, con il punteggio di 121-99. Antetokounmpo non gioca da domenica scorsa, quando si è infortunato alla schiena cadendo a terra dopo una collisione con Kevin Love. Queste le parole di coach Budenholzer prima della contesa con gli Heat:

“Semplicemente non è pronto per giocare. Non penso ci sia un percorso di recupero chiaro per lui. Ad oggi, non è in grado di giocare. Continueremo a monitorare la situazione, sperando vada tutto per il meglio.”

Budenholzer era stato ottimista sullo stato di Antetokounmpo all’inizio della settimana, dicendo che il due volte MVP aveva fatto progressi significativi. Antetokounmpo ha giocato 11 minuti in Gara 1, compreso un tentativo di rientrare nel secondo quarto dopo l’infortunio, ma la sua mobilità era chiaramente limitata a causa del dolore. Da allora non si è più allenato con la squadra, ma ha svolto un lavoro individuale – in allenamento – venerdì scorso a Milwaukee. Dopo lo shootaround di sabato mattina, Antetokounmpo ha lasciato il centro di allenamento della squadra ed è andato direttamente in autobus con una vistosa fasciatura alla schiena e ghiaccio sulla parte infortunata.

Ora, la speranza è di recuperarlo per Gara 4, in programma tra la notte di lunedì e martedì.

