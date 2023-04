NBA, Playoff, Lue non bada ad assenze Clippers di Paul George e Kawhi Leonard : “Avrei voluto vincere”

Nemmeno questa sembra essere la stagione dei Clippers. I losangelini sono chiamati a fare i conti con pesanti defezioni – di Kawhi Leonard e Paul George – nel momento caldo dei Playoff NBA. Il parziale di 1-3 contro i Suns è figlio di una serie di fattori e la caparbietà della squadra non è bastata.

Tyronn Lue non si sente con le spalle al muro e, anzi, prova a rilanciare in conferenza stampa:

“Avrei voluto vedere una vittoria, [altro che spirito battagliero]. So che molti di voi lo pensano ma non stiamo giocando per restare a contatto, vogliamo vincere. Abbiamo avuto le nostre chance, nel secondo quarto otto palle perse hanno portato a canestri facili per gli avversari. Dobbiamo curare meglio i possessi ed essere più presenti sotto i tabelloni. Chris Paul ha trascinato gli avversari nel quarto periodo. […] Abbiamo bisogno di grandi partite da parte di tutti, ma dobbiamo essere più lucidi sui diversi fronti. Le assenze rendono tutto più difficile, ma è ancor più complesso aggiungere quattro volti nuovi alla Trade Deadline con 21 partite rimaste da giocare. Non è una scusa, sto rispondendo alla domanda evidenziando che sono ancora in fase di apprendimento. […] Il nostro margine d’errore è molto sottile.”