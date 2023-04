Ja Morant dopo Gara 3 Playoff NBA contro i Lakers: Occasione persa”

Una squadra sola al comando tra Lakers e Grizzlies dopo 12’ di gioco in Gara 3 alla Crypto.com Arena di Los Angeles. I gialloviola, avanti 35-9 nel punteggio alla prima pausa, hanno pareggiato un record all-time nella storia dei Playoff NBA. Poco ha potuto il Grit&Grind di Memphis nelle tre frazioni successive e il rammarico per la falsa partenza ê grande a fine match. Ja Morant, autore di 45 punti, 22 dei quali consecutivi, nel quarto periodo, fatica a nascondere la delusione:

“Assolutamente un’occasione persa. Abbiamo vinto gli altri quarti con uno scarto credo in doppia cifra quindi il primo ci ha fatto davvero male. Abbiamo concesso tante opportunità in transizione agli avversari e loro hanno iniziato a mettere tanti punti a tabellone. Non possiamo permetterci che succeda, dobbiamo rispondere ai loro parziali. Nel quarto conclusivo ho pensato a vincere la partita e superare l’ostacolo. Dopo Gara 1 ho capito più o meno come pensavano di marcarmi, mi piace quest’aspetto dei Playoff, il fatto di affrontare una squadra serie per serie. Rivedendo i video della partita ho notato che perlopiù passavano dietro al blocco in difesa. Segnando triple mi sono aperto poco a poco una via per andare fino in fondo al ferro.

Nuova espulsione per Brooks, barometro emotivo di Memphis. È il primo giocatore dei Grizzlies con più di un’espulsione a carico nella storia dei Playoff NBA. Morant prova a guardare oltre.

“Per come giudicano Dillon non sarei sorpreso [da una sospensione in Gara 4]. […] Se pensate alla giocata, lui stava cercando la palla sul crossover e LeBron è ha scelto il dietro la schiena. Ovviamente è stato colpito da qualche parte, è dura per un uomo. Flagrant 1 [a Brooks] mi sta bene, ma non sono per nulla d’accordo con la decisione di espellerlo. Non dipende da me, speriamo di averlo a disposizione per Gara 4. Non penso ci sia bisogno di tirarlo su di morale, è sempre pronto. Viene fischiato più o meno ovunque, ma ha la mentalità giusta.”