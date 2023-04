Infortunio Embiid, Doc Rivers non si espone su rientro per NBA Conference Semifinals

Portato a termine il primo sweep dal 1985 nella storia della franchigia, i Philadelphia 76ers pensano già al prossimo turno Playoff NBA. Alle Eastern Conference Semifinals i ragazzi di coach Rivers troveranno la vincente di Celtics vs Hawks (nel momento in cui scriviamo Boston avanti 2-1 nella serie). Prematuro fare valutazioni sul possibile rientro di Joel Embiid dopo l’infortunio che l’ha tenuto ai box in Gara 4 proprio contro i Nets.

Infortunio Joel Embiid: ce la farà per le le Semifinali di Conference NBA?

Doc Rivers ha risposto così a precisa domanda da parte di un giornalista:

“Guarda, non è questione di essere o meno fiduciosi. Semplicemente non ne ho idea. Percentuali? Allo stato probabilmente 50 e 50 nella migliore delle ipotesi.”

