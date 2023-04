NBA Playoff, i Lakers vanno 2-1 su Memphis. LeBron James su Dillon Brooks: “Non ho bisogno di rilasciare dichiarazioni”

I Los Angeles Lakers hanno vinto Gara 3 del primo turno dei Playoff NBA 2023 dopo aver sconfitto Memphis tra le mura amiche e con il punteggio di 111-101. Una partenza razzo, nel primo quarto, che ha permesso ai padroni di casa di comandare il match fino all’ultimo secondo. Tra le altre cose, c’è da segnalare l‘espulsione di Dillon Brooks a soli 2 minuti e 17 dall’inizio del secondo tempo, dopo aver colpito intenzionalmente LeBron James all’inguine.

Il nativo di Akron – autore peraltro di 25 punti, nove rimbalzi e cinque assist – nel corso del riscaldamento pre-partita ha affiancato lo stesso Brooks con il quale ha scambiato due parole. Non si è capito il tenore della discussione, ma è chiaro il riferimento a quanto dichiarato dal giocatore dei Grizzlies al termine di Gara 2. LeBron ha quindi risposto sul campo, trascinando i suoi. Queste le parole nel post-partita da parte della stella gialloviola:

Poi, sul trash talking ricevuto da diversi giocatori nel corso della sua carriera, LeBron risponde in questa maniera:

“Questo non è il mio primo scontro. Ho dovuto affrontare questo genere di cose per tutta la mia carriera, con tanti giocatori. È facile. È davvero facile gestire queste situazioni per me… Sono abituato. Il colpo basso di Brooks? Ho pensato subito alla giocata successiva da fare. Potenziale sospensione? Non mi interessa, dobbiamo giocare bene la prossima partita, con o senza di lui. Il suo commento? Alla fine, penso che il mio curriculum e quello che ho fatto in questa lega parlino da soli. Non mi lascio coinvolgere da commenti del genere. Come continuo a dire, alla fine la mia attenzione è rivolta ai miei compagni di squadra e a noi che dobbiamo trovare un modo per battere i Memphis Grizzlies, non come posso provare a battere un individuo nella loro squadra.”