Playoff NBA, piccolo infortunio per Joel Embiid: salterà Gara 4 contro Brooklyn

Niente da fare per Joel Embiid. Il lungo dei Philadelphia 76ers non parteciperà a Gara 4 del primo turno dei Playoff NBA 2023 a causa di un infortunio al ginocchio. Secondo quanto riportato da ESPN, la stella dei 76ers ha riportato una distorsione al ginocchio destro rivelata da una risonanza magnetica effettuata nelle scorse ore. Salterà ufficialmente Gara 4 in programma sabato sera alle ore 19.00 italiane.

Secondo quanto filtra, c’è ottimismo sul fatto che sarà pronto a tornare all’inizio della prossima settimana. Embiid si è infortunato mentre cercava di difendere su una zingara offensiva di Cam Thomas nel terzo quarto della vittoria in Gara 3 da parte di Phila.

I Sixers attualmente guidano la serie del primo turno 3-0, quindi l’infortunio di Embiid arriva quando Phila ha un ampio vantaggio da gestire.

