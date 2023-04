NBA, Booker travolgente: i Suns pareggiano i conti con i Clippers

I Phoenix Suns avevano qualcosa da farsi perdonare, dopo la sconfitta di gara 1, e ieri notte l’hanno dimostrato. La squadra di casa ha battuto i Los Angeles Clippers (123-109) e riportato la serie sull’1-1.

Come in gara 1, però, anche nella prima metà di gara 2 i tiri dei Suns non sono entrati con continuità. Almeno fino a quando Devin Booker non ha iniziato a salire di colpi (mettendo la tripla allo scadere del secondo quarto, che ha fissato il risultato sul 59-59).

Poi il n.1 ha preso il controllo della situazione, mettendo a segno ben 18 punti (dei 38 totali, conditi anche da 9 assist) nel terzo quarto (7-8 dal campo), e permettendo ai suoi di iniziare l’ultimo quarto sul 92-87. Da quel momento in poi i padroni di casa, grazie anche ai 25 punti di Kevin Durant e a un sontuoso Chris Paul (16 punti e 8 assist), sono sempre rimasti in vantaggio e si sono assicurati la vittoria.

Per quanto riguarda gli ospiti, sono da segnalare i 31 punti di Kawhi Leonard (con 8 rimbalzi e 7 assist) e i 28 di Russell Westbrook, sicuramente gli ultimi ad arrendersi. A parte i due, però, i Clippers sono apparsi privi di energie nel finale e non hanno saputo opporsi alla potenza di fuoco dei Suns.

Adesso gara 3 si sposta a Los Angeles (venerdì, ore 4:30 italiane). Una partita importante, visto l’equilibrio nella serie, in cui Suns tenteranno con ogni mezzo di riprendersi il fattore campo.

Leggi Anche:

NBA, i Celtics passeggiano sugli Hawks anche in gara 2

NBA, un super Garland affonda i Knicks e riporta la serie sull’1-1

NBA Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone