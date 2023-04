NBA, i Celtics passeggiano sugli Hawks anche in gara 2

Tutto facile per i Boston Celtics, che battono nuovamente gli Atlanta Hawks al TD Garden e si aggiudicano gara 2 (119-106). Adesso la serie, giunta sul 2-0, si fa in salita per i ragazzi di Quin Snyder.

I Celtics conducono tranquillamente per tre quarti di partita, frutto anche di un assoluto dominio nel pitturato (64-40). Nel terzo quarto, sul punteggio di 74-57 in favore di Boston ( e con 7:07 da giocare), Trae Young si accomoda in panchina e ci rimane fino alla fine del quarto (andando anche brevemente negli spogliatoi).

I suoi compagni allora reagiscono d’orgoglio e realizzano un parziale di 24-16, che li riporta a -9 (90-81). E l’inerzia della partita sembra essere cambiata, quando a inizio dell’ultimo quarto Young rientra e segna quattro canestri consecutivi, mantenendo il contatto con i Celtics (104-95).

I Celtics, però, reagiscono con un sontuoso 15-2 (culminato con una tripla e una schiacciata di Tatum) e scappano sul 119-97, chiudendo di fatto la partita. Merito soprattutto dei 29 di Jayson Tatum (decisivo nel finale), dei 26 di Derrick White (con sette rimbalzi) e dei 18 di Jaylen Brown.

Per gli Hawks, ottime le prestazioni offensive di Dejounte Murray, 29 punti, e Trae Young, 24 punti. Adesso la squadra torna ad Atlanta e si prepara per gara 3 (sabato, ore 1:00 italiane), anche se la serie al momento sembra irrecuperabile.

