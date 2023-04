Il motto dei Golden State Warriors per i Playoff NBA 2023: “Just Us, All of Us”

Anche se arrivano ai Playoff da sesta testa di serie della Western Conference, i Golden State Warriors devono comunque “fare i conti” con il carico di pressione derivante dall’essere campioni NBA in carica. Avendo vinto quattro degli ultimi otto titoli, non è una novità, ma era giusto ricordarlo, a se stessi in primis. Su questo punto insiste anche il video di intro alla campagna postseason 2023, che a San Francisco si augurano più lunga possibile.

La carica degli Warriors: pronti a difendere il titolo NBA

Di seguito la trascrizione di alcuni estratti del video:

“Just Us è il nostro mantra. Siamo noi come collettivo, come squadra. Per quanto semplice possa sembrare, siamo solo noi. Le persone al palazzo, la nostra organizzazione. Si può essere distratti da molto del rumore che circola nel nostro ambiente, nel nostro mondo. Talvolta lo si deve ridurre e vedere ciò che è davvero importante. Just Us si riferisce alla squadra, in campo andiamo noi, ci alleniamo insieme, superiamo infortuni supportandoci a vicenda. […] Vincere ad alto livello non è semplice, c’è una copertura mediatica [enorme], si accende la tv ed è pieno di giudizi, critiche. Non importa, siamo ‘Solo Noi’

Il seguito, All of Us, per coinvolgere la fanbase, con la partecipazione della cantautrice H.E.R.

