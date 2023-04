NBA Playoffs 2023: programma, squadre, orari italiani e dove vederli in TV e streaming

Dopo il trionfo di stanotte nei Play-in, i Miami Heat e i Minnesota Timberwolves sono le ultime due squadre qualificate ai Playoff – entrambe come ottavo seed.

The bracket is set. PLAYOFF HOOPS BEGIN IN 12 HOURS 🍿 Nets-Sixers | Game 1 | 1pm/et on ESPN#NBAPlayoffs presented by Google Pixel pic.twitter.com/bsFcixAXF2 — NBA (@NBA) April 15, 2023

Possiamo finalmente goderci i Playoff NBA, dove almeno per il primo turno si giocheranno 4 partite al giorno (molte anche in orari comodi per noi italiani).

Stasera si aprono le danze: alle 19:00 scenderanno in campo i Philadelphia 76ers di Joel Embiid contro i Brooklyn Nets di Mikal Bridges nella partita inaugurale di questi Playoff. A seguire, andrà in onda la sfida tra Atlanta Hawks e Boston Celtics alle 21:30 e quella tra New York Knicks e Cleveland Cavaliers a mezzanotte. Infine, chiuderanno la prima giornata targata Playoff, i Golden State Warriors campioni in carica che sfideranno i Sacramento Kings alle 2:30 di notte.

Calendario NBA Playoffs 2023: le sfide in programma con gli orari italiani

Questi gli accoppiamenti e gli orari italiani delle prime 4 gare di ogni serie (le uniche già definite e necessarie in ogni caso).

Curiosità: la serie tra (4) Phoenix Suns e (5) Los Angeles Clippers è l’unica che non avrà mai più di un giorno di riposo tra le partite.

Eastern Conference

(1) Milwaukee Bucks vs. Miami Heat (8)

Gara 1: domenica 16 aprile, alle 23:30 | Heat @ Bucks

Gara 2: notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, alle 3:00 | Heat @ Bucks

Gara 3: notte tra sabato 22 e domenica 23 aprile, alle 1:30 | Bucks @ Heat

Gara 4: notte tra lunedì 24 e mercoledì 25 aprile, TBD | Bucks @ Heat

(2) Boston Celtics vs. Atlanta Hawks (7)

Gara 1: sabato 15 aprile, alle 21:30 | Hawks @ Celtics

Gara 2: notte tra martedì 18 e mercoledì 19 aprile, alle 1:00 | Hawks @ Celtics

Gara 3: notte tra venerdì 21 e sabato 22 aprile, alle 1:00 | Celtics @ Hawks

Gara 4: notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile, alle 1:00 | Celtics @ Hawks

(3) Philadelphia 76ers vs. Brooklyn Nets (6) La preview

Gara 1: sabato 15 aprile, alle 19:00 | Nets @ Sixers

Gara 2: notte tra lunedì 17 e martedì 18 aprile, alle 1:30 | Nets @ Sixers

Gara 3: notte tra giovedì 20 e venerdì 21 aprile, alle 1:30 | Sixers @ Nets

Gara 4: sabato 22 aprile, alle 19:00 | Sixers @ Nets

(4) Cleveland Cavaliers vs. New York Knicks (5) La preview

Gara 1: notte tra sabato e domenica 16 aprile, a mezzanotte | Knicks @ Cavaliers

Gara 2: notte tra martedì 18 e mercoledì 19 aprile, alle 1:30 | Knicks @ Cavaliers

Gara 3: notte tra venerdì 21 e sabato 22 aprile, alle 2:30 | Cavaliers @ Knicks

Gara 4: notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile, alle 19:00 | Cavaliers @ Knicks

Western Conference

(1) Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves (8)

Gara 1: notte tra domenica 16 e lunedì 17 aprile, alle 4:30 | T’Wolves @ Nuggets

Gara 2: notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, alle 4:30 | T’Wolves @ Nuggets

Gara 3: notte tra venerdì 21 e sabato 22 aprile, alle 3:30 | Nuggets @ T’Wolves

Gara 4: notte tra domenica 23 e lunedì 24 aprile, alle 3:30 | Nuggets @ T’Wolves

(2) Memphis Grizzlies vs. Los Angeles Lakers (7)

Gara 1: domenica 16 aprile, alle 21:00 | Lakers @ Grizzlies

Gara 2: notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 aprile, alle 1:30 | Lakers @ Grizzlies

Gara 3: notte tra sabato 22 e domenica 23 aprile, alle 4:00 | Grizzlies @ Lakers

Gara 4: notte tra lunedì 24 e martedì 25 aprile, alle 4:00 | Grizzlies @ Lakers

(3) Sacramento Kings vs. Golden State Warriors (6) La preview

Gara 1: notte tra sabato 15 e domenica 16 aprile, alle 2:30 | Warriors @ Kings

Gara 2: notte tra lunedì 17 e martedì 18 aprile, alle 4:00 | Warriors @ Kings

Gara 3: notte tra giovedì 20 e venerdì 21 aprile, alle 4:00 | Warriors @ Kings

Gara 4: domenica 23 aprile, alle 21:30 | Warriors @ Kings

(4) Phoenix Suns vs. Los Angeles Clippers (5)

Gara 1: notte tra domenica 16 e lunedì 17 aprile, alle 2:00 | Clippers @ Suns

Gara 2: notte tra martedì 18 e mercoledì 19 aprile, alle 4:00 | Clippers @ Suns

Gara 3: notte tra giovedì 20 e venerdì 21 aprile, alle 4:30 | Suns @ Clippers

Gara 4: sabato 22 e domenica 23 aprile, alle 21:30 | Suns @ Clippers

Dove vedere i Playoff 2023 in TV e streaming

I Playoff NBA, così come tutta la NBA in generale, possono essere visti in diretta TV su Sky Sport NBA, mentre in streaming su SkyGO, NOW o NBA League Pass.

