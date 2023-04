Sui giornali si torna a parlare di Ja Morant e non per meriti sportivi (per quelli si attendono i Playoff): il giocatore dei Memphis Grizzlies ha deciso di fare causa a un adolescente. Il giovane è accusato di calunnie, percosse e aggressione, tutte cose avvenute durante una partita a casa di Morant lo scorso luglio.

Ja Morant e la causa all’adolescente, i motivi

Secondo quanto riportato da ESPN e Fox News, Ja Morant ha indetto una causa contro un adolescente: Joshua Holloway, il nome del ragazzo, è stato citato in giudizio per calunnie, percosse e aggressione avvenute a luglio, durante una partita di basket a casa della superstar dei Grizzlies. Il ragazzo aveva denunciato Morant di averlo aggredito, con il giocatore che ha risposto di essersi difeso dall’attacco di Holloway.

La causa intenta dal ragazzo è, secondo la difesa del giocatore, un modo per rovinare la reputazione di Ja Morant ed estorcergli più soldi possibili: il giocatore non ha commentato ai giornalisti l’accaduto, continuando ad allenarsi in vista di Gara 1 del primo turno Playoff contro i Lakers.

L’episodio è andato in scena lo scorso luglio e, dopo le minacce ricevute da Holloway tramite Snapchat, il giocatore ha deciso di denunciare tutto alle autorità. Si attendono nuovi sviluppi sulla vicenda.

