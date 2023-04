La NBA sospende Miles Bridges per 30 partite dopo l’arresto per violenza domestica

La NBA ha deciso: Miles Bridges è stato sospeso per 30 partite. Questa la notizia della serata, arrivata dopo che la lega ha condotto la propria indagine interna sull’arresto per violenza domestica dello stesso Bridges avvenuta il 27 giugno 2022. Poiché Bridges non ha giocato durante la stagione 2022-23, la NBA ha “ritenuto” che 20 partite della sospensione comminata saranno già considerate scontate e che salterà solo 10 match se nel caso in cui dovesse trovare una nuova squadra.

Bridges è stato arrestato con l’accusa di violenza domestica alla vigilia della free agency dopo che sua moglie, Mychelle Johnson, aveva pubblicato immagini inequivocabili sui social media delle ferite che sostiene di aver subito durante una litigata. La Johnson aveva accusato Bridges di averle fratturato il naso, fratturato un polso e provocato una “grave commozione cerebrale. Il post includeva anche foto di viso, mani, collo, schiena, braccia, gambe della Johnson, nonché un referto medico.

Bridges ha dichiarato di non contestare le accuse di reato a novembre dopo essersi dichiarato non colpevole nel luglio precedente. Secondo quanto riportano i media oltreoceano, l’ex giocatore degli Hornets è stato condannato a tre anni di libertà vigilata, insieme a 52 settimane di consulenza sulla violenza domestica, 52 settimane di lezioni per genitori, 100 ore di servizio alla comunità e test settimanali rispetto all’assunzione di narcotici, con marijuana vietata senza prescrizione medica.

