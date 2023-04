Era nell’aria ma ora è ufficiale: i Golden State Warriors potranno contare su Andrew Wiggins nel primo turno di Playoff contro i Sacramento Kings. Dopo aver saltato due mesi di regular season, il giocatore scenderà in campo già da Gara 1 con un minutaggio controllato: poco in porta, Andrew Wiggins è tornato.

Warriors forward Andrew Wiggins is cleared to play in Game 1 vs. Kings on Saturday, his first game since Feb. 13. Golden State is leaning toward Wiggins coming off the bench in a 20-to-25 minute playing time role, sources tell me and @anthonyVslater.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 13, 2023