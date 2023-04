Nella notte tra venerdì e sabato i Minnesota Timberwolves affronteranno gli Oklahoma City Thunder per l’ultimo posto Playoff disponibile: in dubbio Rudy Gobert, reintegrato in squadra ma ancora alle prese con un problema alla schiena. Il giocatore è arruolabile, ora spetta al coach decidere se impiegarlo o meno.

Minnesota @Timberwolves Status Report in advance of tomorrow’s game vs. Oklahoma City Thunder: QUESTIONABLE

Gobert – Back Spasms

Nowell – Left Knee Tendinopathy

Towns – Right Calf Strain OUT

McDaniels – Right Hand Fracture

Reid – Left Scaphoid Fracture — Timberwolves PR (@Twolves_PR) April 13, 2023

Rudy Gobert: “La schiena mi fa ancora male, con Anderson tutto ok”

Rudy Gobert è stato reintegrato dai Twolves dopo la sospensione per aver rifilato un pugno al suo compagno di squadra Kyle Anderson. I due hanno chiarito e ora vogliono solo il meglio per la loro squadra, come spiega il francese davanti ai giornalisti:

“Ci siamo scusati l’uno con l’altro e abbiamo lasciato l’episodio alle spalle, questa è la vita. È diverso quando ci sono milioni di persone che vedono il video e si fanno un’opinione sull’accaduto, è una cosa che non possiamo controllare: l’unica cosa che possiamo controllare è il rispetto che abbiamo tra di noi. Voglio sempre bene a Kyle, è come un fratello: succede che si litighi in famiglia o con le persone che ami, basta riconoscere i propri errori e andare avanti”

Rudy Gobert and Kyle Anderson are moving forward 🤝 pic.twitter.com/ekYKpV4x5A — SportsCenter (@SportsCenter) April 14, 2023

Rudy Gobert non ha giocato la partita con i Lakers per via della sospensione ma, come spiega, l’avrebbe saltata comunque visto il problema alla schiena:

“Probabilmente non avrei giocato perché la mia schiena è ancora abbastanza dolorante. Non riesco a muovermi come vorrei, ma faccio dei piccoli progressi”

I Minnesota Timberwolves sperano di poter contare su di lui per la sfida di questa notte contro gli Oklahoma City Thunder, dove in palio c’è l’ultimo posto disponibile per i Playoff.

