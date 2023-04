NBA, Durant conferma la chiusura della faida con Westbrook: “Russ è competitivo con chiunque”

Gli ex compagni di squadra ai tempi degli Oklahoma City Thunder, Kevin Durant e Russell Westbrook, si affronteranno quest’anno al primo turno dei Playoff della Western Conference.

Sarà la prima volta nella loro carriera in cui si affronteranno nella postseason.

Da compagni di squadra hanno portato i Thunder sino alle NBA Finals del 2012, perse poi in 5 gare contro i Miami Heat di Dwyane Wade, LeBron James e Chris Bosh.

Da avversari invece si sono affrontati solamente 11 volte e il risultato per ora sorride a Russell Westbrook: 6-5 per “The Brodie” nei confronti con KD.

Nonostante la faida portata avanti per anni, secondo Russ, tra i due non ci sarebbe più nessun tipo di rancore. Le parole del nuovo numero 0 dei Clippers sono state confermate anche da Kevin Durant:

“Penso che Russ sia competitivo contro chiunque incontri. Non penso lo sia specificatamente con me. Penso che per la maggior parte della gente che stava guardando sia stato molto intenso e intrattenente. Per noi giocatori è soltanto un’altra partita. Ma Russ è fatto così. Ho giocato con lui tanto tempo e l’ho guardato giocare così a lungo ed è sempre così contro chiunque. Quindi non mi aspetto nulla di diverso.”

Vedremo come andrà a finire questa serie di Playoff che si preannuncia spettacolare: appuntamento nella notte italiana tra domenica 16 e lunedì 17 aprile per seguire gara 1 al Footprint Center.

"I think Russ is competitive against whoever he plays against."

Kevin Durant on facing Russell Westbrook in the playoffs. #Suns #ClipperNation pic.twitter.com/lDpcdJSp1q

— Duane Rankin (@DuaneRankin) April 12, 2023