I Chicago Bulls sono ancora in corsa per i Playoff: la vittoria di questa notte contro Toronto, infatti, permette alla squadra di Zach LaVine – prestazione da 39 punti per lui – di affrontare i Miami Heat venerdì notte. Un’occasione ghiotta che la franchigia della Windy City non vuole lasciarsi sfuggire.

Zach LaVine: “Contro Miami faremo degli aggiustamenti”

La partita si era messa davvero male per i Chicago Bulls, sotto di 19 punti al termine del primo tempo: a inizio ripresa ci pensano Zach LaVine e DeMar DeRozan a ribaltare la situazione. Un successo che regala ai Bulls la possibilità di conquistare venerdì notte l’accesso ai Playoff ma, per farlo, dovranno battere i Miami Heat. Il match winner LaVine è sicuro che la squadra si farà trovare preparata, come spiega nel post partita:

“Oggi non abbiamo mai smesso di crederci, la nostra tenacia è stata premiata. Ma per la prossima sfida dobbiamo cambiare, faremo sicuramente degli aggiustamenti: saremo pronti come lo saranno loro, vincerà chi avrà più fame e voglia di realizzare il proprio desiderio”

Nella vittoria di Chicago c’è anche la firma di DeMar DeRozan che aveva un’alleata tra il pubblico: sua figlia Diar, fatale ai giocatori di Toronto visto che hanno sbagliato il 50% dei tiri liberi. L’ex Raptors premierà sua figlia e, chissà, se non la porterà a vedere anche la sfida con Miami:

“Durante la partita sentivo urla e cose simili, mi sono guardato intorno, poi l’ho vista e mi sono detto: ‘È mia figlia che urla così?!’. Chiedo alla maestra di Diar di esonerarla venerdì a scuola”

To Diar DeRozan's teacher: may we kindly request Diar be excused from school on Friday 😅 pic.twitter.com/ZANywhzpqU — Chicago Bulls (@chicagobulls) April 13, 2023

