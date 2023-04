NBA, Anthony Black entra nel draft 2023

Anthony Black, freshman diciannovenne di Arkansas e possibile prima scelta (top-10), entra nell’NBA Draft 2023. Lo ha annunciato ieri, ai microfoni di ESPN.

“Ho sempre avuto l’obiettivo di essere un ‘one and done’, ma non credevo che sarebbe successo davvero. Quando sono arrivato, mi sono sempre concentrato sulle vittorie e sul miglioramento del mio gioco. Voglio ringraziare Dio e tutti i coach che mi hanno aiutato nel mio percorso dall’high school al college, compreso Coach Muss. Inoltre, voglio ringraziare i miei compagni e i miei cari, per avermi supportato e per essere stati sempre i miei più grandi fan.”

Black, prospetto n.8 della classifica stilata da ESPN, è stato incluso nel “second-team All-SEC” e nel “all-freshman team”. Nella stagione appena conclusa ha viaggiato a 12.7 punti, 5.1 rimbalzi, 3.9 assist e 2.1 rubate a partita, aiutando la propria squadra a battere Kansas (n.1) e approdare alle Sweet Sixteen (dove sono stati battuti dai futuri campioni di UConn).

Guardia di 2.00 cm, Black ha giocato più minuti di qualsiasi altro freshman del college, e si è messo in mostra come uno dei migliori difensori del prossimo draft. I suoi punti forza sono: grande pressione sulla palla, abilità di passare sui blocchi, ottimi tempi di aiuto e un talento naturale per inserirsi nelle linee di passaggio.

“La difesa mi appassiona moltissimo. Questo perché sono estremamente competitivo. Voglio vincere, sono orgoglioso e non voglio prendere canestri in faccia. Ad Arkansas ho potuto migliorare molto, sotto questo punto di vista.”

Curiosamente, quando era più giovane Black non era determinato a diventare un giocatore da basket. In high school, infatti, era considerato un ottimo wide receiver, con 15 richieste di borse di studio, oltre a competere in varie discipline di atletica leggera (salto in alto, salto in lungo, salto triplo).

Adesso che è una possibile prima scelta, però, il giovane non sembra molto interessato alla sua posizione in classifica.

“Merito di essere in alto nella classifica, ma a parte questo sono solo carico di iniziare. Ci sono tanti ragazzi che, dopo essere stati chiamati in alto, non hanno brillato. Penso che il lavoro e l’attitudine siano più importanti della posizione in cui si viene scelti.”

La draft combine avrà luogo tra il 15 e il 21 luglio, a Chicago. Il draft 2023, invece, si terrà il 21 giugno a New York City.

Leggi Anche:

NBA, Russell Westbrook sull’imminente sfida con KD: “Nessuna faida tra noi”

NBA, Zach LaVine guida la rimonta dei Bulls

NBA, Gilgeous-Alexander elimina i Pelicans: OKC avanti nel Play-in