NBA, Suns sicuri del quarto posto a Ovest, contro i Lakers out Paul, Ayton, Booker, Durant

Ai Playoff, tra poco più di una settimana non sarà più tempo di calcoli. Per questo, in vista del penultimo impegno stagionale, contro i Los Angeles Lakers, i Phoenix Suns concederanno un turno di riposo alle loro stelle.

Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic saranno nella sfida ai gialloviola, la seconda di un back-to-back, Chris Paul, DeAndre Ayton, Devin Booker e Kevin Durant. Phoenix, che cavalca una striscia aperta di sette vittorie consecutive, è già certa della quarta testa di serie nel tabellone Playoff della Western Conference. Ciò significa innanzitutto vantaggio del fattore campo nel 1º turno della postseason. Ultimo impegno stagionale poi contro i Clippers in prima serata per l’Europa, ore 21:30.

