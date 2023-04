NBA, Williamson e Alvarado salteranno i play-in

Dopo aver perso la partita contro i Minnesota Timberwolves, valevole per l’ottavo posto della Western Conference, i New Orleans Pelicans si preparano ad affrontare il primo turno di play-in contro gli Oklahoma City Thunder. Peccato che dovranno farlo senza due giocatori chiave: Zion Williamson e Jose Alvarado.

Il primo, fuori dal 2 gennaio per uno stiramento del bicipite femorale, ha parlato ieri della sua situazione:

“Non mentirò: è frustrante. Non poter giocare è davvero frustrante, ma le cose stanno migliorando. Le mie condizioni stanno migliorando sempre più. Fisicamente sto bene, ma devo sentirmi di nuovo Zion per poter giocare i playoff. Devo sentirmi fiducioso, sapere che posso andare là fuori e avere un impatto per la mia squadra.”

Malgrado i miglioramenti, però, Williamson salterà di sicuro i play-in e le prime partite di un potenziale primo turno di playoff con i Denver Nuggets. Esattamente come Jose Alvarado, un altro dei simboli della squadra di New Orleans.

Alvarado, fuori dal 27 febbraio per un problema alla tibia destra, è da poco tornato ad allenarsi sul campo, ma non è stato ancora dichiarato idoneo per giocare. David Griffin, vice president of basketball operations dei Pelicans, ha affermato che non giocherà per almeno una settimana.

Quindi, proprio come Williamson, anche il n.15 dovrebbe ritornare al massimo a metà del primo turno di playoff. Sempre che i Pels riescano nell’impresa di battere prima OKC, stanotte, e poi i Timberwolves, battuti nella notte dai Lakers.

