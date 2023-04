NBA, i Lakers battono Minnesota all’overtime e vanno ai Playoff

I Lakers riescono ad avere la meglio in una partita al cardiopalma, e dopo un tempo supplementare si impongono su Minnesota e volano ai Playoff. In una sfida forse più combattuta del previsto, è servito ai gialloviola un LeBron James in grandissimo spolvero. Il non più tanto ragazzo di Akron, Ohio ha segnato 30 punti (12/21 dal campo, 3/6 dall’arco) e catturato dieci rimbalzi in 45 minuti sul parquet. Con la prestazione di stanotte LeBron ha dimostrato ancora una volta che le primavere passano per tutti, ma lui è ancora in grado di inserire la marcia in più quando necessario.

Anche Anthony Davis ha avuto una buona prestazione, e ha messo a referto 24 punti, 15 rimbalzi e tre stoppate. Serata no per D’Angelo Russell (2 punti e 1/9 dal campo), al quale è stato preferito Schroder nei momenti decisivi. Il tedesco ha ripagato la fiducia, chiudendo con 21 punti e un +22 di plus minus nei 32 minuti sul parquet.

Ai Timberwolves non basta l’ottima serata di Karl-Anthony Towns, miglior realizzatore dei suoi con 24 punti, a cui aggiunge anche 11 rimbalzi e tre stoppate. Buono anche il contributo di Mike Conley (23 punti) e Kyle Anderson, che mette a referto 12 punti, 13 assist, quattro rubate e altrettante stoppate. Partita da dimenticare per Anthony Edwards, che segna nove punti tirando 3/17 dal campo e 0/9 dall’arco.

Nei primi tre quarti Los Angeles ha mostrato alcuni momenti di incostanza, subendo diversi parziali negativi. Minnesota ha toccato un vantaggio massimo di 15 punti, ma i Lakers hanno alzato il livello in difesa e sono riusciti a recuperare. A 1.4 secondi dalla fine, sul punteggio di 95 pari, Dennis Schroder riceve lo scarico di LeBron e segna la tripla del sorpasso. La partita sembra chiusa, ma Anthony Davis commette fallo sul tentativo di tiro dall’arco di Mike Conley allo scadere. L’ex Memphis e Utah non perdona, e con un 3/3 dalla lunetta manda la partita ai supplementari.

I cinque minuti dell’overtime sono a senso unico, e i Lakers giocheranno i primi Playoff davanti una Crypto.com Arena piena in ogni ordine di posto dall’arrivo di LeBron. Los Angeles ha infatti giocato – e vinto – i Playoff del 2020 nella bolla, mentre nel 2021 lo Staples non era a piena capacità, e nel 2018 e 2022 aveva mancato la qualificazione alla postseason. I gialloviola accederanno ai Playoff come settimo seed, e al primo turno dovranno affrontare i Memphis Grizzlies.

