NBA, Nico Harrison è ottimista: “Kyrie Irving resterà a Dallas”

Nico Harrison, GM dei Dallas Mavericks, ha recentemente dichiarato di essere ottimista. Secondo il General Manager della franchigia texana, Kyrie Irving potrebbe ri-firmare un contratto nel corso della offseason.

“Ha detto spesso di sentirsi apprezzato qui e di avere la possibilità di essere sé stesso. Questo mi fa essere ottimista. Vuol dire che vuole stare qui.”

Irving, arrivato a gennaio in Texas, potrebbe firmare un quinquennale da 272 milioni con i Mavericks, oppure un quadriennale da 202 milioni con un’altra franchigia. Il giocatore ha sempre evitato di parlare della “questione rinnovo”, ma Harrison pensa che voglia rimanere a Dallas, insieme a Luka Doncic.

“Sono una bella coppia. Due giocatori di talento che lavorano bene insieme. Non credo ci siano problemi con la loro convivenza. Piuttosto, dovremmo concentrarci di più sugli altri giocatori del roster, sul ruolo che possono avere in campo. Penso che adesso sia questa la nostra priorità.”

Secondo alcune fonti, Doncic potrebbe richiedere una trade nell’estate del 2024. Ma lo sloveno, che ha appena terminato la prima stagione di un quinquennale da 215 milioni, ha voluto rassicurare i tifosi.

“Sto bene qui, quindi non c’è niente di cui preoccuparsi.”

Una dichiarazione che sembra aver convinto Nico Harrison.

“Ha detto che vuole rimanere da noi, quindi non andrò a letto chiedendomi se Luka continuerà a essere un Maverick. Luka è già un Maverick ed è sotto contratto. Ovviamente, se cambieranno le cose rivaluteremo tutto, ma credo che il nostro lavoro sia rendere Luka contento, e circondarlo di giocatori che possano aiutarlo a vincere.”

Giocatori come Kyrie Irving, che rimane all’interno dei piani futuri della franchigia. Sebbene il n.2, da anni al centro di decisioni e dichiarazioni controverse, non si sia ancora espresso in merito.

Leggi Anche:

NBA, Williamson e Alvarado salteranno i play-in

NBA, Erik Spoelstra parla della sconfitta degli Heat

NBA, Jimmy Butler commenta la sconfitta degli Heat: “Dobbiamo fare l’esatto contrario”