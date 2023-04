NBA, Erik Spoelstra parla della sconfitta degli Heat

Nella partita di play-in di stanotte, gli Atlanta Hawks hanno ribaltato i pronostici e hanno battuto Miami sul punteggio di 116-105. Gli Heat di coach Spoelstra erano dati come favoriti per vincere e poi affrontare i Boston Celtics al primo turno di Playoff, ma la partita è andata esattamente al contrario rispetto a quanto immaginato. Gli Hawks hanno dominato gli avversari, trovandosi sopra di 15 all’intervallo e resistendo ai tentativi di rimonta.

A fine partita, il capo allenatore degli Heat ha parlato della sconfitta, soffermandosi in particolare sugli sforzi in difesa e a rimbalzo. Atlanta ha quasi doppiato gli avversari in questa statistica, catturando 63 rimbalzi, mentre Miami si è fermata a 39. Spoelstra ha detto:

“Ci sono stati alcuni momenti nel corso della partita, sarà successo otto o dieci volte, in cui non siamo riusciti ad andare a rimbalzo. E questa cosa è stata davvero rovinosa per noi, ci ha destabilizzato. Dobbiamo sicuramente rivedere il filmato della partita e tornare a lavorare sui fondamentali. Prima della partita, sapevamo che il risultato sarebbe stato deciso dai rimbalzi e dalle palle vaganti, ed è andata certamente così”

Gli Hawks hanno vinto grazie alla lotta a rimbalzo. I 22 rimbalzi offensivi catturati (8 di Capela, quattro per Saddiq Bey e tre per John Collins e Jalen Johnson) hanno garantito la possibilità di segnare i punti da seconde opportunità. A Miami non è bastata l’ottima prestazione di Kyle Lowry, che ha segnato 33 punti in uscita dalla panchina, tirando con 11/16 dal campo e 6/9 da tre.

Mentre Atlanta affronterà i Boston Celtics al primo turno di Playoff, gli Heat dovranno giocare contro la vincente di Bulls-Raptors in una partita da dentro fuori. Se riuscirà ad avere la meglio nel secondo impegno di play-in, scenderà in campo ai Playoff contro i Milwaukee Bucks. Miami ha peccato di incostanza in diversi momenti di questa stagione, ma coach Spoelstra ha detto di aver fiducia nei suoi ragazzi:

“Abbiamo comunque molta esperienza. Abbiamo avuto un sacco di alti e bassi in questa stagione. Nulla è stato facile quest’anno, e quindi dovremo usare le maniere forti. Torneremo a lavorare in palestra domani, rifacciamo gruppo, ci concentriamo sui filmati della partita e troviamo un modo per migliorare”

