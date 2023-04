NBA, Jimmy Butler commenta la sconfitta degli Heat: “Dobbiamo fare l’esatto contrario”

Al Kaseya Center di Miami, nella prima sfida di play-in gli Atlanta Hawks sorprendono gli Heat e vincono per 116-105, qualificandosi ai Playoff. Dopo un primo tempo a senso unico, i padroni di casa, mai veramente in partita, si sono dovuti arrendere a Trae Young e compagni. Il più deluso è proprio il giocatore simbolo di questi Heat, Jimmy Butler, che ha chiuso con 21 punti e nove assist, tirando 6/19 dal campo. A fine partita Butler si è comportato da leader, e ha detto ai microfoni dei giornalisti:

“Dobbiamo rimanere fiduciosi. Siamo capaci di vincere, ma dobbiamo cominciare col piede giusto e andare bene a rimbalzo. Ma se iniziamo a sbagliare i tiri e a commettere fallo, non possiamo avere successo. Venerdì dobbiamo scendere in campo e giocare all’esatto contrario di come abbiamo fatto stasera”

A fine partita, osservando il tabellino con le statistiche, Jimmy Butler si è soffermato sul numero di rimbalzi catturati. Gli Heat ne hanno raccolti 39, mentre Atlanta ha dominato nel pitturato e ha chiuso con 63 rimbalzi. Butler ha commentato:

“Siamo stati orrendi a rimbalzo. Non abbiamo messo il nostro corpo per fare taglia fuori e loro hanno preso tutti i rimbalzi, hanno avuto tutte le seconde opportunità. E’ qui che abbiamo perso la partita. Non penso che siamo stati così fisici come avremmo dovuto”