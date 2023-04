NBA, follia Minnesota: Jaden McDaniels si frattura una mano prendendo a pugni il muro

L’infortunio di Jaylen Brown è stato sfortunato, ma poi quello di Jaden McDaniels può essere etichettato come stupido. Presumibilmente arrabbiato per la prestazione della sua squadra contro i Pelicans – così come per il litigio tra Rudy Gobert e Kyle Anderson – l’ala dei Wolves ha perso la pazienza e ha preso a pugni un muro mentre stava tornando negli spogliatoi verso fine primo tempo.

Il problema è che Jaden McDaniels (12.1 punti, 3.9 rimbalzi) non è rientrato dopo l’intervallo poiché valutato dallo staff medico. Risultato? Il giocatore si è fratturato la mano destra. Da capire, ora, i tempi di recupero di McDaniels, ma verosimilmente dovrà rimanere ai box per diverse settimane prima di poter rientrare in campo.

Minnesota, però, non può aspettare poiché martedì notte dovranno affrontare i Los Angeles Lakers di LeBron James nella sfida di Play-In. Dovessero riuscire a conquistarsi un posto ai Playoff, poi, sarà difficile vedere il 22enne in campo durante il primo turno.

