Mercato NBA, Luka Doncic su Dallas: “Sono felice qui, ma qualcosa deve cambiare”

Luka Doncic ha tentato di alleviare le preoccupazioni dei tifosi riguardo una sua permanenza a lungo termine con Dallas, nonostante una stagione non positiva in Texas. Il giocatore, dopo aver saltato l’ultima gara di regular season peraltro persa dai Mavericks con il punteggio di 138-117 contro San Antonio, ha parlato in questa maniera nella consueta conferenza stampa di chiusura annata:

“Sono felice qui, quindi non c’è nulla di cui preoccuparsi”

I Mavs hanno chiuso la regular con un record di 38-44, undicesimi nella Western Conference: si tratta della prima stagione con record negativo dal 2017-18. Doncic ha recentemente riconosciuto di essere più frustrato di quanto non fosse mai stato durante i suoi cinque anni di carriera. Domenica scorsa aveva detto che tale frustrazione era “normale” quando una squadra perde con troppa continuità.

Nonostante l’arrivo di Irving in squadra, i texani hanno registrato un pessimo 7-18 negli ultimi due mesi di stagione, passando dal quarto posto ad Ovest, ad essere totalmente esclusi dalla postseason. Peraltro, i Mavs hanno scelto di non far giocare diversi titolari e giocatori chiave nelle ultime due partite, inclusa la sconfitta di venerdì scorso contro i Chicago Bulls che ha eliminato Dallas dalla contesa dei play-in, nonostante Doncic avesse dichiarato all’inizio della settimana che avrebbe giocato finché la squadra aveva anche scarse speranze di potersi qualificare ai Playoff.

In ogni caso, la NBA sta indagando sulle “decisioni del roster e condotta di gioco” dei Mavs contro i Bulls. Doncic, in quell’occasione, aveva giocato solo 12 minuti e 35 secondi. Lo sloveno non è stato felice della scelta di squadra:

“Non mi è piaciuta quella decisione, questo è tutto quello che ho da dire”

ESPN ha riferito che – dopo che i Mavs sono stati eliminati dalla contesa play-in – c’è paura all’interno dell’organizzazione che Doncic possa prendere in considerazione di richiedere uno scambio:

“È stato divertente leggere rumors di questo tipo, ma non ho mai detto nulla di simile. Offseason di Dallas? Qualcosa deve cambiare, di sicuro. Voglio dire, l’anno scorso siamo andati alle finali della Western Conference. Ci siamo divertiti. Parlo sempre della chimica che avevamo. È stato fantastico. Ma qualcosa deve cambiare di sicuro”.

Poi su Irving, che deve essere rinnovato, Luka ha chiosato in questa maniera:

“Penso che sia una grande risorsa. Ovviamente le persone diranno di no e guarderanno i risultati che abbiamo ottenuto insieme in questi due mesi, ma come ho detto, la chimica e le relazioni richiedono tempo. Vorrei averlo ancora qui in squadra.”

Leggi Anche

NBA Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

NBA, Gobert prende a pugni Kyle Anderson durante un timeout: spedito a casa da Minnesota

Celtics, Jayson Tatum chiude stagione NBA a 30 punti di media: meglio di Larry Bird