NBA, Mavericks: Cuban conferma senza indugio la fiducia a Jason Kidd

Dopo l’arrivo di Kyrie Irving in Texas le ambizioni dei Dallas Mavericks erano decisamente diverse. L’affanno nel raggiungere i Play-in della Western Conference mette in discussione diverse posizioni.

Jason Kidd, sedutosi sulla panchina dei Mavericks nel 2021 dopo il titolo NBA conquistato dieci anni prima, incassa però la fiducia del proprietario Mark Cuban. Ecco le parole del magnate al sito ufficiale della franchigia, raccolte da Eddie Sefko.

“Non c’è ragione di cambiare. Non penso sia un problema di Jason, è piuttosto un mio problema. Non avevo previsto che non saremmo riusciti a mantenere l’identità difensiva che avevamo. Ciò ha avuto impatto sulla nostra chimica di squadra perché i ragazzi non erano sicuri dei rispettivi ruoli.”