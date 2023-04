NBA, Jrue Holiday avverte: “Vogliamo vincere ancora”

Grazie alla vittoria ottenuta la notte scorsa ai danni dei Chicago Bulls, i Milwaukee Bucks hanno aritmeticamente blindato il primo posto nella Eastern Conference, risultato che in Wisconsin mancava dalla stagione 2019-2020.

Al termine dell’incontro, Jrue Holiday, autore di una prestazione da 20 punti, 8 rimbalzi, 15 assist e 2 palloni recuperati, ha lanciato al resto della lega in vista della postseason tanto diretto quanto inequivocabile: i Bucks vogliono la vittoria finale.

Di seguito, le parole rilasciate dal prodotto di UCLA al microfono di Zora Stephenson, inviata di NBC:

“Siamo pronti a fare una grande scalata. Aspettiamo i Playoff dalla scorsa primavera e non vediamo l’ora di rifarci. Vogliamo vincere ancora e ripetere quanto fatto nel 2021. Oggi la nostra è una squadra più matura, perfino più completa di quella che ha portato a casa l’anello; non farà piacere a nessuno affrontarci”.

Conclude Holiday, giudicando nello specifico il suo rendimento stagionale:

“Mi sento dannatamente in forma e questo può essere solo incoraggiante per un atleta giunto alla sua quattordicesima stagione NBA. Ho saltato solo una dozzina di partite negli ultimi sei mesi; pertanto affronterò la postaseason con grande serenità. Nonostante io sia inevitabilmente orgoglioso di aver rigiocato l’All-Star Game dieci anni dopo la mia prima convocazione, sono ancor più fiero dell’affiatamento mostrato dal collettivo in ogni situazione. È un privilegio condividere lo spogliatoio con questi ragazzi”.