Andrew Wiggins non scenderà in campo in queste ultime due partite di regular season: il giocatore è tornato a disposizione dei Golden State Warriors dopo un periodo d’assenza ma, per rivederlo in campo, bisognerà ancora aspettare. Per Steve Kerr, infatti, non è ancora al top della condizione.

Steve Kerr on Andrew Wiggins 👇 pic.twitter.com/KloOKzJeGW — 95.7 The Game (@957thegame) April 6, 2023

Steve Kerr: “Andrew Wiggins? Deve lavorare per tornare al top”

Intervistato nel corso del podcast “Willard & Dibs” il coach dei Golden State Warriors Steve Kerr ha parlato di Andrew Wiggins, tornato a disposizione della squadra dopo un’assenza di 51 giorni a causa di una questione familiare. Per l’allenatore degli Warriors, il giocatore non è ancora pronto a scendere in campo, come spiega nel suo intervento:

“Continuerà a lavorare in palestra per trovare il prima possibile la miglior condizione possibile: sta bene ma non è al top, non possiamo rischiare di metterlo a rischio perché ci serve nel corso della seconda parte di stagione. In allenamento ha già giocato qualche 5 contro 5 a tutto campo, l’impressione che ci ha dato era buona. Deve continuare ad allenarsi con questa intensità per essere pronto ai ritmi di una partita NBA: deve migliorare il suo stato di forma e riguadagnare un certotono muscolare”

I Golden State Warriors sperano di chiudere al sesto posto della Western Conference, così da permettere ad Andrew Wiggins di avere a disposizione altro tempo per allenarsi, così da essere pronto in vista dei Playoff.

