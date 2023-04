NBA, Justin Champagnie si unisce ai Boston Celtics

I Boston Celtics mettono sotto contratto Justin Champagnie. Lo annuncia Shams Charania, di The Athletic.

L’ala ventunenne, nativa di Staten Island, è reduce da un’esperienza in G League con i Sioux Falls Skyforce. Precedentemente, dopo essere risultato undrafted nel 2021 (dopo due stagioni con Pittsburgh), aveva firmato un two-way contract con i Toronto Raptors.

In 23 partite di G League si è messo abbastanza in luce, con 18.2 punti di media e 8.2 rimbalzi a partita. Numeri che gli hanno garantito il quindicesimo posto, ovvero l’ultimo disponibile, in casa Celtics.

Champagnie potrebbe dare un po’ di profondità al reparto ali dei Celtics, specie nelle ultime quattro gare di regular season. Dopodiché la franchigia avrà tutto il tempo per osservarlo e decidere del suo futuro.

In NBA, Justin ritroverà il gemello Julian, che ha recentemente firmato un two-way con i San Antonio Spurs. Precedentemente, dopo essere uscito da St. John’s e non essere stato scelto, il fratello aveva diviso la propria stagione da rookie tra gli Spurs e i Philadelphia 76ers.

