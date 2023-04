NBA, New Orleans Pelicans: Zion Williamson tornerà prima della postseason?

Ancora nulla di certo sul fronte Zion Williamson, attorno al quale filtra sempre velato pessimismo.

A partire dallo scorso 2 gennaio, giorno in cui il prodotto di Duke ha patito un folgorante infortunio al bicipite femorale, Williamson ha saltato consecutivamente ben 41 partite, “condannando” i suoi Pelicans ad una stagione fin troppo anonima in rapporto all’ottimismo vincente scaturito dai primi (sorprendenti) sussulti stagionali.

Stando alle indiscrezioni raccolte nelle ultime ore da Shams Charania, firma eminente della redazione di The Athletic, New Orleans, sebbene non abbia ancora perso le speranze di rivedere in campo Zion Williamson prima dell’inizio del Play-in, continua a rivelarsi fin troppo reticente in merito alla faccenda per consentire di sperare realisticamente in una risoluzione a brevissimo termine.

Tutto questo riserbo, che non fa trapelare alcunché di incoraggiante, è dettato dalla scarsissima partecipazione dello stesso Williamson alle sedute di allenamento in gruppo. La stella dei Pelicans, infatti, nell’ultima settimana ha preso parte soltanto ad alcune sessioni di 3 vs. 3, caratterizzate peraltro da un livello di intensità fisica volutamente contenuta.

In contumacia di qualsiasi riscontro ufficiale, non resta quindi che affidarsi alle ipotesi, benché solo indicative, formulate dagli addetti ai lavori. Qualora Williamson dovesse rispondere positivamente alle sollecitazioni che incontrerà negli allenamenti previsti dai Pelicans per il prossimo weekend, è possibile che, specie in regime di ottimi risultati al Play-in, il due volte All-Star torni in campo direttamente nel vivo della postseason.

