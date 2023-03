NBA, rottura del polso e lungo stop per Naz Reid

Non arrivano buone notizie per Naz Reid: secondo quanto riportato da Shams Charania e Jon Krawczynski di The Athletic, il centro dei TWolves si è rotto il polso e dovrà affrontare un lungo periodo di stop prima di tornare in campo. Reid ha rimediato l’infortunio nel secondo tempo della partita di mercoledì contro i Phoenix Suns. L’ex centro di LSU aveva comunque giocato 23 minuti prima di essere costretto a lasciare il campo.

Complice l’infortunio di Karl-Anthony Towns, che lo ha tenuto fuori per più di quattro mesi, Naz Reid era riuscito a trovare spazio nelle rotazioni. Questa era sicuramente la miglior stagione dall’arrivo in NBA, e finora viaggiava a 11.5 punti e 4.9 rimbalzi di media in 18 minuti sul parquet. Nelle sue 68 presenze ha avuto una media al tiro del 53.2% dal campo e 34.6% da tre. Il suo 65.3% di tiro da due rappresenta inoltre l’ottavo miglior dato dell’intera lega.

Dopo che non era stato scelto da nessuna squadra nel Draft del 2019, l’ex centro di LSU aveva firmato da undrafted con i Minnesota Timberwolves. Ci ha messo un po’ prima di trovare spazio in NBA, e ha giocato anche alcune partite con gli Iowa Wolves in G League. Nel suo anno da rookie è sceso in campo per 30 partite (11 da titolare), con una media di 9 punti e 4 rimbalzi. Con il tempo è riuscito a trovare sempre più spazio nelle rotazioni, partendo quasi sempre dalla panchina come sostituto di Towns.

L’arrivo di Rudy Gobert quest’anno poteva togliergli minuti, ma la lunghissima assenza di Towns gli ha regalato un ruolo molto importante. E Naz Reid ha risposto presente, giocando la miglior pallacanestro della sua carriera. E’ al suo ultimo anno da contratto e, oltre agli stessi Wolves, anche i Nuggets sembrano interessati a firmarlo come backup di Nikola Jokic.

Leggi anche:

Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

NBA, Kevin Durant parla dell’addio di Irving dai Brooklyn Nets e la richiesta di trade

NBA, problemi per Julius Randle: 2 settimane di stop per infortunio