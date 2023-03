NBA, tripla doppia di Brandon Ingram e vittoria dei Pelicans contro Denver

Nella sfida targata Western Conference di stanotte i New Orleans Pelicans hanno battuto i Denver Nuggets sul punteggio di 107-88. Brandon Ingram ha guidato i suoi con la terza tripla doppia della stagione, mettendo a referto 31 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. CJ McCollum ha segnato 23 punti, Trey Murphy ne ha messi 15 e Jonas Valanciunas ha firmato una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi. New Orleans ha approfittato dell’assenza di Nikola Jokic per portarsi a 39 vittorie in stagione. Willie Green, head coach dei Pelicans, a fine partita ha detto:

“Sapevamo che loro non potevano contare su un importantissimo componente della squadra come Jokic. Ma per noi è importante che, a prescindere da chi abbiamo contro, siamo in grado di giocare bene in entrambe le metà del campo. E penso che stanotte abbiamo giocato bene”

In questa stagione, Brandon Ingram ha giocato solo 40 partite per problemi fisici, ma sta viaggiando comunque a 24.1 punti, 5.4 assist e 5.1 rimbalzi di media. Dopo la vittoria Willie Green ha commentato le recenti prestazioni del miglior giocatore dei Pelicans di quest’anno:

“Sta giocando a un livello alto. Tutti hanno l’opportunità di vederlo mentre mostra il suo gioco e stiamo mettendo molto di più la palla nelle sue mani. Gli stiamo permettendo di giocare da playmaker aggiunto”

Nikola Jokic non è sceso in campo nella sconfitta contro i Pelicans per un dolore al polpaccio destro. Il due volte MVP era stato aggiunto all’injury report dopo la partita di mercoledì contro i Philadelphia 76ers, e la sua assenza contro NOLA è stata decisa un’ora prima della palla a due. A sette partite dalla fine della regular season, l’head coach Mike Malone ha preferito tenere un approccio cauto con la sua stella, sapendo che sarà fondamentale averlo al massimo della forma quando inizieranno i Playoff.

Leggi anche:

Playoff 2023: squadre qualificate, accoppiamenti, tabellone

NBA, Kevin Durant parla dell’addio di Irving dai Brooklyn Nets e la richiesta di trade

NBA, problemi per Julius Randle: 2 settimane di stop per infortunio