NBA, ai Cavs non bastano i 44 punti di Mitchell: Dejounte Murray regala la vittoria ad Atlanta

Gli Atlanta Hawks continuano il loro periodo ondivago alternando buone vittorie a deludenti sconfitte.

Nella notte italiana, infatti, tornano a vincere dopo la sconfitta subita contro i Memphis Grizzlies e a farne le spese sono i Cleveland Cavaliers di Donovan Mitchell e Darius Garland.

Grazie alla sconfitta degli uomini di coach Bickerstaff i Milwaukee Bucks conquistano il titolo della Central Division per il quinto anno consecutivo.

La sfida tra i due backcourt stellari viene quindi vinta dal duo Dejounte Murray-Trae Young, nonostante la serata no al tiro del numero 11 degli Hawks che chiude con 16 punti e 10 assist ma con un pessimo 4/15 dal campo forzando 6 palle perse.

A guidare la franchigia della Georgia alla vittoria è infatti Dejounte Murray con i suoi 29 punti e 5 assist ma soprattutto con il canestro decisivo a meno di un minuto dal suono della sirena finale.

Cavs che a dire il vero avrebbero anche la possibilità di ribaltarla ma la tripla di Mitchell si infrange contro il ferro della State Farm Arena: finisce così 120-118 per gli Atlanta Hawks.

Oltre ai già citati Murray e Young per gli Hawks sono da registrare le doppie doppie d’ordinanza di Saddiq Bey (11 punti e 10 rimbalzi) e Clint Capela (12 punti conditi da 10 rimbalzi) che si aggiungono al season high da 21 punti di Onyeka Okongwu in uscita dalla panchina.

Per i Cleveland Cavaliers sono inutili i 44 punti di Donovan Mitchell che raggiunge quota 10.000 punti in carriera davanti al suo ex allenatore Quin Snyder, che ha così commentato a fine partita:

“È stato strano vedere Donovan [Mitchell] nell’altra squadra. Il modo in cui sta giocando ora, non mi sorprende minimamente”.

Da segnalare nei Cavs gli unici altri due giocatori in doppia cifra: Evan Mobley che chiude con 20 punti e 15 rimbalzi e Darius Garland che aggiunge 27 punti e 5 assist.

Gli Atlanta Hawks si trovano ora all’ottavo posto nella Eastern Conference con lo stesso record dei Toronto Raptors e sanno benissimo di non poter più sbagliare.

L’ex San Antonio Spurs Dejounte Murray si è espresso proprio su tale argomento:

“Basta sapere che siamo in una situazione in cui possiamo solo vincere, cercando di pensare solo a noi stessi. Stasera siamo scesi in campo pronti per giocare 48 minuti e abbiamo ottenuto una grande vittoria”.

