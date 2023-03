Il protagonista assoluto della sfida tra Golden State Warriors e New Orleans Pelicans è stato Draymond Green: si prende il 17esimo fallo tecnico in stagione dopo un battibecco con Ingram e, poi, ha aiutato i suoi a rimontare lo svantaggio di 19 punti accumulato dopo circa un quarto e mezzo.

Draymond Green and Brandon Ingram have words and exchange pushes 👀 🎥 @NBCSWarriors pic.twitter.com/u3zokv1f3s — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) March 29, 2023

Draymond Green: “Mi piace il trash talking mentre gioco, non è da tutti”

Le provocazioni di Draymond Green e il suo gioco duro hanno innervosito i Pelicans e caricato gli Warriors, con Golden State che è riuscita a rimontare portandosi a casa la vittoria (grazie soprattutto ai 39 punti di Steph Curry). Nel post partita il numero 23 di Steve Kerr commenta così la serata:

“Dopo i primi 18 minuti sembravamo morti e dovevo fare qualcosa, soprattutto dopo l’ultima partita: quando sei sotto di 20 punti c’è bisogno che parli uno vero e io sono quel tipo di persona: sono riuscito a dare una scossa ai miei compagni e a rimettere in carreggiata la partita. Prima ho fatto fallo su Ingram, poi quando McCollum ha iniziato a parlare mi sono unito nel trash talking: mi piace questo tipo di partita, non è da tutti ma sono a mio agio nel pizzicarmi con gli avversari, sono cresciuto nel Michigan e lì si gioca così”

"I like to talk and play. … That's not everybody's game." Draymond on facing the Pelicans tonight 👀 pic.twitter.com/HRWD3A3O6R — Bleacher Report (@BleacherReport) March 29, 2023

Steve Kerr: “Draymond ci ha fatto vincere”

Una prestazione rabbiosa quella di Draymond Green – fallo su Ingram punito con un Flagrant di tipo 1, doppio tecnico arrivato dopo il battibecco e un altro fallo all’inizio del terzo quarto – che ha aiutato Golden State a vincere, come racconta coach Steve Kerr nel post partita:

“Draymond ci ha portato alla vittoria stasera. L’intensità e la frustrazione per il modo in cui stavamo giocando all’inizio, eravamo arrabbiati con il mondo, tutti urlavano contro tutti – la loro panchina, la nostra panchina, me – e francamente ce lo meritavamo: lui si è caricato addosso tutto e ha dato una spinta ai suoi compagni, così abbiamo reagito”

Steve Kerr breaks down how Draymond's fire pushed the Warriors to the win pic.twitter.com/9lHfrHauLy — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 29, 2023

Leggi anche:

NBA Hall of Fame: Wade, Nowitzki e Popovich i favoriti per la classe 2023

Mercato NBA, DaQuan Jeffries fa bingo: dalla G League al pluriennale con I Knicks

NBA, Bradley Beal indagato dopo una rissa con un tifoso